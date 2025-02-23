Команда Трампа впевнена, що зможе закінчити війну наступного тижня

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення війни вже наступного тижня.

Джерело: The Hill

Деталі: Під час спілкування з журналістами після повернення з Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Левітт заявила, що президент США та його команда активно працюють над мирними переговорами.

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Пряма мова: "Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цього конфлікту, щоб покласти йому край. Президент упевнений, що ми зможемо досягти цього вже цього (наступного – ред.) тижня".

Деталі: Її коментарі прозвучали після того, як Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не має козирів" і що йому слід відмовитися від переговорів із міжнародними лідерами щодо мирного врегулювання.

Левітт зазначила, що радник з національної безпеки Майк Волц працюватиме над угодою цілодобово на цих вихідних. Вона також повідомила, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з представниками України щодо видобутку природних ресурсів.

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Пряма мова: "Коли справа стосується критично важливих мінералів, це є пріоритетом для президента. Це дуже важливо для нього, оскільки окупить американські податкові долари. Крім того, це стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами та українським народом, а також сприятиме відновленню України після цієї жорстокої війни".

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