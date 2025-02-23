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Війна 2025

Команда Трампа впевнена, що зможе закінчити війну наступного тижня

Іван Д'яконовНеділя, 23 лютого 2025, 03:52
Команда Трампа впевнена, що зможе закінчити війну наступного тижня
Фото: Getty Images

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення війни вже наступного тижня.

Джерело: The Hill

Деталі: Під час спілкування з журналістами після повернення з Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Левітт заявила, що президент США та його команда активно працюють над мирними переговорами.

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Пряма мова: "Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цього конфлікту, щоб покласти йому край. Президент упевнений, що ми зможемо досягти цього вже цього (наступного – ред.) тижня".

Деталі: Її коментарі прозвучали після того, як Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не має козирів" і що йому слід відмовитися від переговорів із міжнародними лідерами щодо мирного врегулювання.

Левітт зазначила, що радник з національної безпеки Майк Волц працюватиме над угодою цілодобово на цих вихідних. Вона також повідомила, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з представниками України щодо видобутку природних ресурсів.

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Пряма мова: "Коли справа стосується критично важливих мінералів, це є пріоритетом для президента. Це дуже важливо для нього, оскільки окупить американські податкові долари. Крім того, це стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами та українським народом, а також сприятиме відновленню України після цієї жорстокої війни".

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп 22 лютого під час виступу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) заявив, що Сполучені Штати наблизилися до підписання угоди з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів. Він також наголосив на бажанні повернути мільярди доларів військової допомоги, яку Вашингтон надав Україні.
  • В проєкті угоди датованим 7 лютого 2025 року, який отримало британське видання The Telegraph, Адміністрація Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують репарації, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової війни.
  • Президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки для України зі сторони Сполучених Штатів.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп був засмучений через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.
  • У тексті угоди між США та Україною, актуальному на вечір 21 лютого, який є у розпорядженні ЕП, передбачається створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

СШАНадрапереговориросійсько-українська війна
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