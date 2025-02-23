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Война 2025

Закончить войну в ближайшую неделю невозможно – Зеленский

Ирина БалачукВоскресенье, 23 февраля 2025, 17:27
Закончить войну в ближайшую неделю невозможно – Зеленский
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что закончить войну в течение недели невозможно, потому что еще не обсудили гарантии безопасности для Украины, и вообще еще не было предметных встреч по этому вопросу.

Источник: президент на пресс-конференции 23 февраля

Детали: Журналистка сказала, что президент США Дональд Трамп заявил, что он "готов на этой неделе завершить согласование мирных позиций с россиянами" и спросила, что Зеленский думает об этом.

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Прямая речь украинского президента: "На этой неделе завершить эту войну невозможно. С гарантиями для Украины. По крайней мере, я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня".

Предыстория: 

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Зеленскийпереговорымир
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