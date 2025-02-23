Зеленський: Якщо України немає в НАТО, потрібно фінансування 800-тисячної армії

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки Україні не є членом НАТО, в якості гарантій безпеки необхідно зовнішнє забезпечення фінансування 800-тисячної армії.

Джерело: президент на пресконференції 23 лютого

Пряма мова Зеленського: "Друге, щоб я назвав, це фінансування української армії не менше 800 тисяч. Так я вважаю. Якщо нас немає в НАТО. Якщо в нас з вами немає поки що таких гарантій безпеки. А ми розуміємо, що поки що Сполучені Штати і кілька європейських країн проти. Тому розуміємо з вами, що реально, НАТО поки що немає, хоча буде на столі".

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Деталі: Також Зеленський, відповідаючи на про забезпечення справедливого миру, зазначив, що "сьогодні ми говоримо передусім про бажання всіх примусити Путіна закінчити гарячу фазу війни".

"Це буде складна робота, і дуже довга, тому що вона повинна йти разом з гарантіями безпеки для нас", - сказав президент.

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