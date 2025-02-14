Доки ми не в НАТО, нам треба 1,5-мільйонна армія – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що допоки Україна не буде в НАТО, їй необхідна 1,5-мільйонна армія, щоб мати змогу протистояти Росії.
Джерело: Зеленський на пресконференції у Мюнхені
Деталі: За словами президента, якщо Україна не буде в НАТО, то їй потрібно розбудовувати систему безпеки разом з Європою, і важливо, щоб європейські лідери це усвідомлювали.
Пряма мова Зеленського: "Якщо ми не в НАТО або допоки ми не в НАТО, ми маємо мати саме таку армію, яка спроможна захистити. Це відповідна зброя. НАТОвська. І відповідна кількість воїнів. Наших, українських. Але що це за кількість?
Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія у 1,5 мільйони. Півтора мільйони!".
Деталі: Він нагадав, що сьогодні українська армія майже вдвічі менша.
"Приблизно бойових бригад у нас в два рази менше (ніж у Росії – ред.). У них 220, а в нас 110 на сьогодні бойових бригад. Ну, значить нам потрібно 220", – сказав Зеленський.
Він також додав, що на утримання такої армії на противагу нинішнім "40 мільярдам на рік" потрібно буде передбачити "60 мільярдів" на рік, тому важливо також подумати, хто і як буде це фінансувати.
Раніше в інтерв’ю виданню Economist Зеленський говорив, що Україні потрібно буде подвоїти свою армію, якщо її не візьмуть до НАТО.
Передісторія:
- У січні президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія налічує 880 тисяч військових, які захищають всю країну.
- 12 лютого Зеленський заявив, що у 2025 році російська влада планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій, або на приблизно 150 тисяч військових.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити в Україні щонайменше 200 тисяч європейських миротворців для запобігання новому нападу Росії.
- Пізніше Зеленський підкреслив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати американські війська.
- Зеленський також уточнив, що кількість миротворців залежатиме від розмірів української армії.
- Згодом Зеленський висловив думку, що Україна може не потребувати присутності іноземного миротворчого контингенту, якщо матиме свою збільшену армію, достатньо зброї і грошей на її утримання.