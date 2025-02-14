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Доки ми не в НАТО, нам треба 1,5-мільйонна армія – Зеленський

Ірина БалачукП'ятниця, 14 лютого 2025, 13:36
Доки ми не в НАТО, нам треба 1,5-мільйонна армія – Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що допоки Україна не буде в НАТО, їй необхідна 1,5-мільйонна армія, щоб мати змогу протистояти Росії.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Мюнхені

Деталі: За словами президента, якщо Україна не буде в НАТО, то їй потрібно розбудовувати систему безпеки разом з Європою, і важливо, щоб європейські лідери це усвідомлювали.

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Пряма мова Зеленського: "Якщо ми не в НАТО або допоки ми не в НАТО, ми маємо мати саме таку армію, яка спроможна захистити. Це відповідна зброя. НАТОвська. І відповідна кількість воїнів. Наших, українських. Але що це за кількість?

Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія у 1,5 мільйони. Півтора мільйони!".

Деталі: Він нагадав, що сьогодні українська армія майже вдвічі менша.

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"Приблизно бойових бригад у нас в два рази менше (ніж у Росії – ред.). У них 220, а в нас 110 на сьогодні бойових бригад. Ну, значить нам потрібно 220", – сказав Зеленський.

Він також додав, що на утримання такої армії на противагу нинішнім "40 мільярдам на рік" потрібно буде передбачити "60 мільярдів" на рік, тому важливо також подумати, хто і як буде це фінансувати.

Раніше в інтерв’ю виданню Economist Зеленський говорив, що Україні потрібно буде подвоїти свою армію, якщо її не візьмуть до НАТО.

Передісторія: 

ЗеленськийЗбройні сили
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