Зеленский: Если Украины нет в НАТО, нужно финансирование 800-тысячной армии
Президент Владимир Зеленский считает, что пока Украина не является членом НАТО, в качестве гарантий безопасности необходимо внешнее обеспечение финансирования 800-тысячной армии.
Источник: президент на пресс-конференции 23 февраля
Прямая речь Зеленского: "Второе, чтобы я назвал, это финансирование украинской армии не менее 800 тысяч. Так я считаю. Если нас нет в НАТО. Если у нас с вами нет пока таких гарантий безопасности. А мы понимаем, что пока Соединенные Штаты и несколько европейских стран против. Поэтому понимаем с вами, что реально, НАТО пока что нет, хотя будет на столе".
Детали: Также Зеленский, отвечая на вопрос об обеспечении справедливого мира, отметил, что "сегодня мы говорим прежде всего о желании всех заставить Путина закончить горячую фазу войны".
"Это будет сложная работа, и очень долгая, потому что она должна идти вместе с гарантиями безопасности для нас", - сказал президент.
Что предшествовало:
- Перед этим Зеленский в Мюнхене заявлял, что пока Украина не будет в НАТО, ей необходима 1,5-миллионная армия, чтобы иметь возможность противостоять России.
- В январе Зеленский сообщал, что украинская армия насчитывает 880 тысяч военных, которые защищают всю страну.