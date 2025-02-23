Зеленский: Если Украины нет в НАТО, нужно финансирование 800-тысячной армии

Президент Владимир Зеленский считает, что пока Украина не является членом НАТО, в качестве гарантий безопасности необходимо внешнее обеспечение финансирования 800-тысячной армии.

Источник: президент на пресс-конференции 23 февраля

Прямая речь Зеленского: "Второе, чтобы я назвал, это финансирование украинской армии не менее 800 тысяч. Так я считаю. Если нас нет в НАТО. Если у нас с вами нет пока таких гарантий безопасности. А мы понимаем, что пока Соединенные Штаты и несколько европейских стран против. Поэтому понимаем с вами, что реально, НАТО пока что нет, хотя будет на столе".

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Детали: Также Зеленский, отвечая на вопрос об обеспечении справедливого мира, отметил, что "сегодня мы говорим прежде всего о желании всех заставить Путина закончить горячую фазу войны".

"Это будет сложная работа, и очень долгая, потому что она должна идти вместе с гарантиями безопасности для нас", - сказал президент.

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