Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Зеленский: Если Украины нет в НАТО, нужно финансирование 800-тысячной армии

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 февраля 2025, 17:51
Зеленский: Если Украины нет в НАТО, нужно финансирование 800-тысячной армии
Владимир Зеленский, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский считает, что пока Украина не является членом НАТО, в качестве гарантий безопасности необходимо внешнее обеспечение финансирования 800-тысячной армии.

Источник: президент на пресс-конференции 23 февраля

Прямая речь Зеленского: "Второе, чтобы я назвал, это финансирование украинской армии не менее 800 тысяч. Так я считаю. Если нас нет в НАТО. Если у нас с вами нет пока таких гарантий безопасности. А мы понимаем, что пока Соединенные Штаты и несколько европейских стран против. Поэтому понимаем с вами, что реально, НАТО пока что нет, хотя будет на столе". 

Реклама:

Детали: Также Зеленский, отвечая на вопрос об обеспечении справедливого мира, отметил, что "сегодня мы говорим прежде всего о желании всех заставить Путина закончить горячую фазу войны".

"Это будет сложная работа, и очень долгая, потому что она должна идти вместе с гарантиями безопасности для нас", - сказал президент.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Перед этим Зеленский в Мюнхене заявлял, что пока Украина не будет в НАТО, ей необходима 1,5-миллионная армия, чтобы иметь возможность противостоять России.
  • В январе Зеленский сообщал, что украинская армия насчитывает 880 тысяч военных, которые защищают всю страну.

ЗеленскийНАТОВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Я готов оставить пост президента ради мира или в обмен на НАТО
Украина имеет альтернативу Starlink – Умеров
На оккупированных территориях Украины полезных ископаемых на $350 миллиардов - Свириденко
СМИ: Украина против требования США создать фонд на $500 млрд по соглашению о недрах
В Германии проходят выборы, ведущие к смене власти
Рекордная атака дронов: россияне запустили 267 беспилотников по Украине – 138 были сбиты
Все новости...
Зеленский
Зеленский говорит, что США не намекали на отключение Starlink в Украине
Американский бизнес в Украине не будет гарантировать безопасность – Зеленский
Президент: Украина нуждается в гарантиях безопасности от США в "соглашении о недрах"
Последние новости
19:11
У Трампа заявили, что стамбульское соглашение может быть ориентиром для завершения войны
19:02
Каждый пятый подросток в Украине подвергался травле онлайн: результаты опроса ЮНИСЕФ
18:52
Ермак сообщил о конструктивных переговорах с США по "соглашению о недрах"
18:47
Зеленский указал на опасность заявлений о нерасширении НАТО: Привет Фицо и Орбану
18:45
"Александрия" одержала волевую победу над луганской "Зарей" в чемпионате Украины по футболу
18:43
Зеленский: Мы обменяем Курскую область на украинские территории, когда до этого дойдет
18:22
Украинские дроны успешно поражают россиян, а баллистика готовится – Зеленский
18:19
Зеленский говорит, что США не намекали на отключение Starlink в Украине
18:01
Американский бизнес в Украине не будет гарантировать безопасность – Зеленский
17:58
Ученые показали, как мыши "реанимируют" своих обморочных "родственников"
Все новости...
Реклама:
Реклама: