Безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані – соцмережі
Понеділок, 24 лютого 2025, 03:08
Російські пабліки у ніч проти 24 лютого повідомили, що безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані.
Джерело: Тelegram-канали Mash, Baza, SHOT
Дослівно Mash: "Українські дрони атакували НПЗ у Рязані. Попередньо, на підприємстві спалахнула пожежа".
Реклама:
Деталі: Як зазначають пабліки, місцеві жителі повідомили, що чули кілька ударів у районі заводу, а потім спостерігали пожежу.
Нагадаємо: Безпілотники не вперше атакують рязанський НПЗ.