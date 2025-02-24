Безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані – соцмережі

Російські пабліки у ніч проти 24 лютого повідомили, що безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані.

Джерело: Тelegram-канали Mash, Baza, SHOT

Дослівно Mash: "Українські дрони атакували НПЗ у Рязані. Попередньо, на підприємстві спалахнула пожежа".

Реклама:

Деталі: Як зазначають пабліки, місцеві жителі повідомили, що чули кілька ударів у районі заводу, а потім спостерігали пожежу.

Нагадаємо: Безпілотники не вперше атакують рязанський НПЗ.