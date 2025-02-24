Беспилотники атаковали НПЗ в российской Рязани – соцсети
Понедельник, 24 февраля 2025, 03:08
Российские паблики в ночь на 24 февраля сообщили, что беспилотники атаковали НПЗ в российской Рязани.
Источник: Тelegram-каналы Mash, Baza, SHOT
Дословно Mash: "Украинские дроны атаковали НПЗ в Рязани. Предварительно, на предприятии вспыхнул пожар".
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Детали: Как отмечают паблики, местные жители сообщили, что слышали несколько ударов в районе завода, а затем наблюдали пожар.
Напомним: Беспилотники не впервые атакуют рязанский НПЗ.