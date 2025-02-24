В знак поддержки Украины Австралия вводит крупнейший с 2022 года санкционный пакет против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией.

Источник: сайт правительства Австралии

Дословно: "Австралия с первого дня четко дала понять, что Россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению, столкнутся с последствиями.

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Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд для 70 человек, а также целевые финансовые санкции для 79 организаций.

Это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года".

Детали: В сообщении отмечается, что новые санкции направлены против лиц, поддерживающих незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму, "включая так называемых „министров", судей и прокуроров, а также лиц, ответственных за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей".

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Австрийские санкции также нацелены на физических и юридических лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая развертывание северокорейских войск на поле боя.

Дословно: "Углубление российско-северокорейского военного сотрудничества является опасным расширением российской войны, что имеет серьезные последствия для европейской и индо-тихоокеанской безопасности".

"В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Австралия ввела в целом более 1 400 санкций".

Детали: В правительстве страны добавляют, что Австралия выделила более 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине защитить себя, в том числе более 1,3 миллиарда долларов на военную поддержку в виде необходимого оборудования на поле боя и обучение украинских военных.

Напомним: Министр обороны Австралии Ричард Марлз и лидер Либеральной оппозиционной партии Питер Даттон заявили, что Трамп ошибся в своих утверждениях относительно Зеленского, и что мир в Украине должен быть достигнут на условиях Киева, поскольку Россия является агрессором.