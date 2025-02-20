Reuters: Австралія вважає, що війна в Україні має бути вирішена на умовах Києва
Міністр оборони Австралії Річард Марлз та лідер Ліберальної опозиційної партії Пітер Даттон заявили, що Трамп помилився у своїх твердженнях щодо Зеленського, і що мир в Україні має бути досягнутий на умовах Києва, оскільки Росія є агресором.
Джерело: Reuters з посиланням на міністра оборони Австралії Річарда Марлза та лідера Ліберальної опозиційної партії Пітера Даттона
Пряма мова Марлза: "Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, оскільки агресором тут є Росія, і те, що ми бачимо на кону, – це цілісність світового порядку, заснованого на правилах".
Деталі: Міністр оборони Австралії підкреслив, що його країна вітає мирні переговори для припинення війни в Україні, але вважає, що війна має бути припинена на українських умовах.
Опозиційний лідер Австралії Пітер Даттон також розкритикував висловлювання Трампа про те, що Україна та Зеленський самі винні у початку повномасштабної війни з Росією.
"Я думаю, що президент Трамп помилився", – заявив Даттон. Саме він був міністром оборони Австралії під час вторгнення РФ до України у 2022 році.
Крім того, він назвав Путіна "диктатором-убивцею" та підкреслив, що Австралія повинна підтримувати український народ і не поступитися російському лідеру "ні на дюйм".
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", звинувативши у відмові від проведення виборів у країні.
- У свою чергу Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив порцію критики у бік українського лідера Володимира Зеленського через його коментарі в бік Дональда Трампа.