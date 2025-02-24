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До Києва прибули лідери Канади, держав Балтії, Північної Європи та Іспанії

Ірина Балачук, Іванна КостінаПонеділок, 24 лютого 2025, 09:05
До Києва прибули лідери Канади, держав Балтії, Північної Європи та Іспанії
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у Києві. Фото зі сторінки політика в мережі Х

Лідери Канади, держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва вранці 24 лютого з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост прем'єр-міністр Естонії Крістена Міхала в мережі X, пости президента Литви Гітанаса Науседи та президент Латвії Едгарса Рінкевичса в Х

Пряма мова Міхала: "Останні три роки Україна показала світові справжнє значення стійкості. Тільки Україна може визначити умови миру.  Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз".

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Деталі: Прем'єр-міністр Естонії повідомив, що приїхав до Києва з лідерами Північно-Балтійської вісімки, Канади, Іспанії та ЄС.

Про свій візит повідомив і президент Литви Гітанас Науседа.

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Пряма мова литовського лідера: "Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити".

Також про прибуття до столиці України оголосив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, якого російське вторгнення застало у Києві три роки тому – він перебував тоді в українській столиці разом з главами МЗС інших країн Балтії.

"Я повернувся як президент Латвії, щоб висловити підтримку і захоплення відважним українським народом. Ми обговоримо поточні питання та подальші кроки", – написав він.

Передісторія:

ЄвропаБалтіяКанадаУкраїна
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