До Києва прибули лідери Канади, держав Балтії, Північної Європи та Іспанії

Лідери Канади, держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва вранці 24 лютого з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост прем'єр-міністр Естонії Крістена Міхала в мережі X, пости президента Литви Гітанаса Науседи та президент Латвії Едгарса Рінкевичса в Х

Пряма мова Міхала: "Останні три роки Україна показала світові справжнє значення стійкості. Тільки Україна може визначити умови миру. Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз".

In Kyiv today with the leaders of NB8, Canada, Spain and the EU.



Last three years, Ukraine has shown the world the true meaning of resilience. It’s only #UpToUkraine to decide the terms for peace.



We believe in Ukraine's victory, but it requires action. We must speed up our… pic.twitter.com/kszxhha3rc — Kristen Michal (@KristenMichalPM) February 24, 2025

Деталі: Прем'єр-міністр Естонії повідомив, що приїхав до Києва з лідерами Північно-Балтійської вісімки, Канади, Іспанії та ЄС.

Про свій візит повідомив і президент Литви Гітанас Науседа.

Пряма мова литовського лідера: "Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити".

I have just arrived in Kyiv.



Exactly three years have passed since the start of Russia’s brutal full-scale military invasion. Ukraine and its people have endured countless hardships but remain proud and unbreakable.



I am glad and proud that Lithuania has supported Ukraine in… pic.twitter.com/NCFJ8QI9Zl — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 24, 2025

Також про прибуття до столиці України оголосив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, якого російське вторгнення застало у Києві три роки тому – він перебував тоді в українській столиці разом з главами МЗС інших країн Балтії.

"Я повернувся як президент Латвії, щоб висловити підтримку і захоплення відважним українським народом. Ми обговоримо поточні питання та подальші кроки", – написав він.

Three years ago as Foreign Minister of Latvia I was in Kyiv when Russia began its full scale unprovoked attack against Ukraine.



I am back as President of Latvia to express support and admiration to the brave Ukrainian people. We’ll discuss current issues and way forward 🇱🇻🇺🇦. pic.twitter.com/U1T7OyZfaN — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2025

