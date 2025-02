В Киев прибыли лидеры Канады, государств Балтии, Северной Европы и Испании

Лидеры Канады, государств Балтии, стран Северной Европы и Испании прибыли в Киев утром 24 февраля по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост премьер-министр Эстонии Кристена Михала в сети X, посты президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Х

Прямая речь Михала: "Последние три года Украина показала миру истинное значение устойчивости. Только Украина может определить условия мира. Мы верим в победу Украины, но она требует действий. Мы должны ускорить нашу поддержку сейчас".

In Kyiv today with the leaders of NB8, Canada, Spain and the EU.



Last three years, Ukraine has shown the world the true meaning of resilience. It’s only #UpToUkraine to decide the terms for peace.



We believe in Ukraine's victory, but it requires action. We must speed up our… pic.twitter.com/kszxhha3rc — Kristen Michal (@KristenMichalPM) February 24, 2025

Детали: Премьер-министр Эстонии сообщил, что приехал в Киев с лидерами Северо-Балтийской восьмерки, Канады, Испании и ЕС.

О своем визите сообщил и президент Литвы Гитанас Науседа.

Прямая речь литовского лидера: "Я рад и горжусь тем, что Литва все эти годы всячески поддерживала Украину. Мы будем продолжать это делать".

I have just arrived in Kyiv.



Exactly three years have passed since the start of Russia’s brutal full-scale military invasion. Ukraine and its people have endured countless hardships but remain proud and unbreakable.



I am glad and proud that Lithuania has supported Ukraine in… pic.twitter.com/NCFJ8QI9Zl — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 24, 2025

Также о прибытии в столицу Украины объявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, которого российское вторжение застало в Киеве три года назад – он находился тогда в украинской столице вместе с главами МИД других стран Балтии.

"Я вернулся как президент Латвии, чтобы выразить поддержку и восхищение отважным украинским народом. Мы обсудим текущие вопросы и дальнейшие шаги", – написал он.

Three years ago as Foreign Minister of Latvia I was in Kyiv when Russia began its full scale unprovoked attack against Ukraine.



I am back as President of Latvia to express support and admiration to the brave Ukrainian people. We’ll discuss current issues and way forward 🇱🇻🇺🇦. pic.twitter.com/U1T7OyZfaN — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2025

