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Лавров висунув умову для припинення вогню

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 лютого 2025, 11:33
Лавров висунув умову для припинення вогню
Сергій Лавров, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після переговорів в Анкарі заявив, що Росія припинить бойові дії в Україні тільки тоді, коли, з точки зору Кремля, переговори щодо припинення війни "дадуть твердий, стійкий результат", який влаштує Росію.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Лаврова: "Президент (правитель РФ Володимир Путін – ред.) чітко сказав, що ми (Росія – ред.) готові вести переговори і з Україною, і з Європою, з будь-якими представниками, які в дусі доброї волі хотіли б допомагати досягти миру. Але бойові дії ми припинимо тільки тоді, коли ці переговори дадуть твердий, стійкий результат, що влаштовує Російську Федерацію... Безумовно, реалії на землі повинні враховуватися".

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Деталі: Лавров при цьому похвалив "позицію США", яка" заявлена послідовно". "Вона не закликає просто одразу ж "замиритися", залишити лінію дотику, а потім думати, що робити - ми завжди наголошували, що такий варіант нас не влаштує", - сказав глава ИЗС країни-агресора.

Що було раніше:

  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.
  • 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Лавровросійсько-українська війнапереговориУкраїна
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