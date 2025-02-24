Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Лавров выдвинул условие для прекращения огня

Станислав ПогориловПонедельник, 24 февраля 2025, 11:33
Лавров выдвинул условие для прекращения огня
Сергей Лавров, фото: Getty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Анкаре заявил, что Россия прекратит боевые действия в Украине только тогда, когда, с точки зрения Кремля, переговоры по прекращению войны "дадут твердый, устойчивый результат", который устроит Россию.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Лаврова: "Президент (правитель РФ Владимир Путин - ред.) четко сказал, что мы (Россия - ред.) готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только тогда, когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию Безусловно, реалии на земле должны учитываться".

Реклама:

Детали: Лавров при этом похвалил "позицию США", которая "заявлена последовательно". "Она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать - мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит", - сказал глава МИД страны-агрессора.

Что предшествовало:

  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что американская сторона подошла "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.
  • 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Лавровроссийско-украинская войнапереговорыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Президент Литвы предлагает вступление Украины в ЕС 1 января 2030 года
Зеленский: Шагом к завершению войны может стать освобождение всех украинских пленных
Теневой флот, СМИ, банки: ЕС принял 16-й пакет санкций против РФ
фото В Киев прибыли лидеры Канады, государств Балтии, Северной Европы и Испании
В годовщину полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине 185 ударных БПЛА
фото, видеоВ Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета 
Все новости...
Лавров
Госсекретарь США поговорил с Лавровым
Суд ЕС отказался снимать санкции с зятя Лаврова
Сийярто позвонил Лаврову, чтобы пожаловаться на Украину
Последние новости
12:57
ЕС тратит на нефть и газ из РФ больше, чем на финансовую помощь Украине - отчет
12:45
Фальсификат на почти полмиллиона гривен: БЭБ разоблачило незаконную торговлю
12:45
Стефанишина: Украина и США уже финализируют соглашение об ископаемых
12:40
Польский суд передал акции контроллера украинского Идея Банка под внешнее управление
12:35
Канада передаст Украине тренажеры для F-16 и 25 бронемашин
12:33
ЕС освободит большинство компаний от сбора на выбросы углерода - Reuters
12:29
ФотоВ Херсоне российский обстрел разрушил дом: спасатели нашли тело мужчины
12:18
Ночью морозы, днем минимальное тепло – погода на вторник
12:12
Мерц уверен, что для справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров
12:09
Хегсет и Уолтц избежали называть Россию агрессором в телеинтервью
Все новости...
Реклама:
Реклама: