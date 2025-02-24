Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Анкаре заявил, что Россия прекратит боевые действия в Украине только тогда, когда, с точки зрения Кремля, переговоры по прекращению войны "дадут твердый, устойчивый результат", который устроит Россию.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Лаврова: "Президент (правитель РФ Владимир Путин - ред.) четко сказал, что мы (Россия - ред.) готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только тогда, когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию Безусловно, реалии на земле должны учитываться".

Реклама:

Детали: Лавров при этом похвалил "позицию США", которая "заявлена последовательно". "Она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать - мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит", - сказал глава МИД страны-агрессора.

Что предшествовало: