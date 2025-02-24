РФ вдарила КАБом по Харківщині: четверо поранених, палають будинки

Ілюстративне фото з Facebook ДСНС у Харківській бласті

Росіяни завдали удару керованою авіаційною бомбою по селу Цупівка у Харківському районі: двох людей довелось госпіталізувати.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко в Telegram

Пряма мова: "Близько 10:15 ворог вдарив КАБом по Харківському району. У с. Цупівка госпіталізували двох цивільних".

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Деталі: Синєгубов повідомив, що станом на 11:13 у селі горіло два приватних будинки, всі екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу.

Фото: Дергачівська МВА

Оновлено: В МВА повідомили, що станом на 13:28 відомо про ще двох поранених.

"Двох чоловіків у тяжкому стані медики швидкої госпіталізували до лікарні у Харків. Наразі лікарі борються за їхнє життя. Ще двох осіб – 21-річного чоловіка та 18-річну дівчину – поліцейські офіцери громади доставили до Дергачівської лікарні, наразі їхній стан стабільний", – йдеться у дописі Задоренка.

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Фото: Дергачівська МВА

Він також додав, що відомо про пошкодження близько 30 приватних будинків, з них 5 зруйновані майже повністю.

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