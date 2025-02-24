РФ ударила УАБом по Харьковщине: двое раненых, горят дома
Понедельник, 24 февраля 2025, 11:46
Россияне нанесли удар управляемой авиационной бомбой по селу Цуповка в Харьковском районе: двух человек пришлось госпитализировать.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Около 10:15 враг ударил КАБом по Харьковскому району. В с. Цуповка госпитализировали двух гражданских".
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Детали: Синегубов сообщил, что по состоянию на 11:13 в селе горело два частных дома, все экстренные службы ликвидируют последствия обстрела.
Напомним:
- На рассвете 24 февраля россияне КАБом атаковали Харьков, прилет случился в Киевском районе по гражданскому предприятию.