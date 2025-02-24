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РФ ударила УАБом по Харьковщине: двое раненых, горят дома

Степан ГафткоПонедельник, 24 февраля 2025, 11:46
РФ ударила УАБом по Харьковщине: двое раненых, горят дома
Иллюстративное фото с Facebook ГСЧС в Харьковской области

Россияне нанесли удар управляемой авиационной бомбой по селу Цуповка в Харьковском районе: двух человек пришлось госпитализировать.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Около 10:15 враг ударил КАБом по Харьковскому району. В с. Цуповка госпитализировали двух гражданских".

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Детали: Синегубов сообщил, что по состоянию на 11:13 в селе горело два частных дома, все экстренные службы ликвидируют последствия обстрела.

Напомним: 

российско-украинская войнаХарьковская областьобстрел
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