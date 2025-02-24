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Зеленський кричав на міністра Трампа під час суперечки щодо угоди про надра – FT

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 лютого 2025, 14:51
Зеленський кричав на міністра Трампа під час суперечки щодо угоди про надра – FT
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський був дуже сердитий під час зустрічі із міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві 12 лютого, яка стосувалась угоди про рідкісноземельні метали, розповіло видання Financial Times із посиланням на присутнього під час інциденту співрозмовника.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію FT

Деталі: У публікації зазначили, що "боротьба Зеленського за міжнародну підтримку була повною мірою продемонстрована під час нещодавньої зустрічі тет-а-тет з посланцем американського президента Дональда Трампа" за дверима його київського офісу, "де спалахнула напруженість щодо майбутнього найважливішого стратегічного альянсу України".

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Видання стверджує, що український президент нібито кричав на американського міністра й описує ситуацію так: "хрипкі крики, що лунали звідти, не можна було ні з чим сплутати".

"Він був дуже розлючений", – сказав один із присутніх про українського президента.

Тоді їхня зустріч стосувалась угоди щодо рідкісноземельних металів, якою США хочуть компенсувати підтримку України в часи повномасштабного вторгнення Росії.

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За словами українських співрозмовників, Бессент вимагав від Зеленського підписати угоду негайно, але український президент відмовився.

Раніше про "грубе ставлення" до американського міністра фінансів заявляв Трамп. Американський президент розповів, що Бессент довго добирався до Києва, і ця поїздка була "небезпечною".

"Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним", – стверджував Трамп.

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "відродити" угоду щодо корисних копалин з Україною, яку президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати.
  • Трамп нещодавно розкритикував Зеленського за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.
  • Його радник з питань нацбезпеки Майк Волц також пов'язав низку різких заяв Трампа про Україну з відмовою підписати угоду, невигідну для України.

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ЗеленськийСША
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