Зеленский кричал на министра Трампа во время спора по соглашению о недрах – FT

Президент Владимир Зеленский был очень сердит во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве 12 февраля, которая касалась соглашения о редкоземельных металлах, рассказало издание Financial Times со ссылкой на присутствовавшего во время инцидента собеседника.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию FT

Детали: В публикации отметили, что "борьба Зеленского за международную поддержку была в полной мере продемонстрирована во время недавней встречи тет-а-тет с посланником американского президента Дональда Трампа" за дверью его киевского офиса, "где вспыхнула напряженность относительно будущего важнейшего стратегического альянса Украины".

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Издание утверждает, что украинский президент якобы кричал на американского министра и описывает ситуацию так: "хриплые крики, раздававшиеся оттуда, нельзя было ни с чем спутать".

"Он был очень зол", - сказал один из присутствующих об украинском президенте.

Тогда их встреча касалась сделки по редкоземельным металлам, которой США хотят компенсировать поддержку Украины во времена полномасштабного вторжения России.

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По словам украинских собеседников, Бессент требовал от Зеленского подписать соглашение немедленно, но украинский президент отказался.

Ранее о "грубом отношении" к американскому министру финансов заявлял Трамп. Американский президент рассказал, что Бессент долго добирался в Киев, и эта поездка была "опасной".

"Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним", – утверждал Трамп.

Предыстория:

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "возродить " соглашение по полезным ископаемым с Украиной, которое президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать.

Трамп недавно раскритиковал Зеленского за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

Его советник по вопросам нацбезопасности Майк Волц также связал ряд резких заявлений Трампа об Украине с отказом подписать соглашение, невыгодное для Украины.

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