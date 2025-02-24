Росіяни обстріляли Херсон з артилерії: 6 постраждалих, серед них дитина

Російська армія увечері 24 лютого обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона, шестеро людей постраждали, в тому числі 15-річна дівчина.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Окупанти обстріляли місто з артилерії близько 18:15.

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54-річний чоловік та жінки, 31 та 43 років дістали вибухові травми та уламкові поранення. 48-річна жінка дістала уламкові поранення тім'яної ділянки. У 71-річної потерпілої – поранення передпліччя.

Також постраждала 15-річна дівчинка. У неї діагностували мінно-вибухову травму, контузію та поверхневі поранення голови.

Усі постраждалі під наглядом лікарів.