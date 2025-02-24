Россияне обстреляли Херсон из артиллерии: 6 пострадавших, среди них ребенок

Российская армия вечером 24 февраля обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона, шесть человек пострадали, в том числе 15-летняя девушка.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Оккупанты обстреляли город из артиллерии около 18:15.

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54-летний мужчина и женщины, 31 и 43 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения. 48-летняя женщина получила осколочные ранения теменной области. У 71-летней потерпевшей – ранение предплечья.

Также пострадала 15-летняя девочка. У нее диагностировали минно-взрывную травму, контузию и поверхностные ранения головы.

Все пострадавшие под наблюдением врачей.