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Обстріли Донеччини: Росіяни вбили одну людину й поранили п’ятьох

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 лютого 2025, 22:19
Обстріли Донеччини: Росіяни вбили одну людину й поранили п’ятьох
Фото - Донецька обласна прокуратура

Російська армія протягом 24 лютого обстріляла село Федорівка, Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівку на Донеччині. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Вдень 24 лютого 2025 року, у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ворог завдав удару по селу Федорівка Волноваського району. За місцем мешкання зазнав осколкових поранень 76-річний пенсіонер".

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Деталі: Також РФ обстріляла Слов’янськ. Від влучання боєприпасу по торгівельному об’єкту загинула 36-річна продавчиня. Ще одна жінка отримала мінно-вибухову травму.

О 16:20 війська поцілили по Краматорську. У себе в оселях контузії й мінно-вибухові травми дістали двоє чоловіків 33 й 45 років. Попередньо, населені пункти окупанти атакували "УМПБ Д-30 СН".

Через 25 хвилин ворог скинув "ФАБ-250" з УМПК на Костянтинівку. Снаряд поцілив по приватному сектору, де осколком скла поранена 81-річна жителька.

Донецька областьвійна
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