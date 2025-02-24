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Обстрелы Донецкой области: Россияне убили одного человека и ранили пятерых

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 февраля 2025, 22:19
Обстрелы Донецкой области: Россияне убили одного человека и ранили пятерых
Фото - Донецкая областная прокуратура

Российская армия в течение 24 февраля обстреляла село Федоровка, Славянск, Краматорск и Константиновку в Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, пятеро получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Днем 24 февраля 2025 года, в 3 годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, враг нанес удар по селу Федоровка Волновахского района. По месту жительства получил осколочные ранения 76-летний пенсионер".

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Детали: Также РФ обстреляла Славянск. От попадания боеприпаса по торговому объекту погибла 36-летняя продавщица. Еще одна женщина получила минно-взрывную травму.

В 16:20 войска попали по Краматорску. У себя в домах контузии и минно-взрывные травмы получили двое мужчин 33 и 45 лет. Предварительно, населенные пункты оккупанты атаковали "УМПБ Д-30 СН".

Через 25 минут враг сбросил "ФАБ-250" с УМПК на Константиновку. Снаряд попал по частному сектору, где осколком стекла ранена 81-летняя жительница.

Донецкая областьвойна
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