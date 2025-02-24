Путін нібито готовий співпрацювати з партнерами щодо надр на окупованих територіях
Лідер Кремля Володимир Путін заявив про готовність співпрацювати з іноземними партнерами у сфері рідкісноземельних металів на тимчасово окупованих українських територіях.
Джерело: Путін в інтерв'ю після наради щодо рідкоземельних металів, його слова транслюють російські ЗМІ ТАСС та "Смотри"
Деталі: Путін заявив, що вважає гарною ідеєю пропозицію президента США Дональда Трампа скоротити на 50% оборонні бюджети США та Росії, а Китай "міг би потім приєднатися".
За словами правителя Росії, до ініціативи скорочення витрат на оборону міг би приєднатися згодом і Китай, "якщо захоче".
Також Путін заявив, що Росію не стосується угода між Україною та США щодо надр. Водночас Росія, на його думку, була б готова запропонувати США можливість спільної роботи в галузі рідкоземельних металів. Зокрема, РФ начебто готова була б постачати 2 млн тонн алюмінію на ринок у США, це б "стабілізувало ціни".
Крім того, Росія і США могли б запустити спільні проєкти з видобутку алюмінію, наприклад, у Красноярському краї. Лідер Кремля заявив і про готовність запросити іноземних партнерів на тимчасово окуповані Росією території, там за його словами "теж є певні запаси".
Що передувало:
- 13 лютого Трамп заявив, що прагне переговорів із правителем Росії Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо обмеження ядерних озброєнь. Він назвав денуклеаризацію одним із ключових завдань свого другого терміну.
- Американський президент Дональд Трамп заявив, що буде домагатися скорочення мільярдів доларів з бюджету Пентагону. Міністр оборони США Піт Гегсет наказав керівництву Пентагону і збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п'яти років.