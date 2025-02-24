Путін нібито готовий співпрацювати з партнерами щодо надр на окупованих територіях

Лідер Кремля Володимир Путін заявив про готовність співпрацювати з іноземними партнерами у сфері рідкісноземельних металів на тимчасово окупованих українських територіях.

Джерело: Путін в інтерв'ю після наради щодо рідкоземельних металів, його слова транслюють російські ЗМІ ТАСС та "Смотри"

Деталі: Путін заявив, що вважає гарною ідеєю пропозицію президента США Дональда Трампа скоротити на 50% оборонні бюджети США та Росії, а Китай "міг би потім приєднатися".

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За словами правителя Росії, до ініціативи скорочення витрат на оборону міг би приєднатися згодом і Китай, "якщо захоче".

Також Путін заявив, що Росію не стосується угода між Україною та США щодо надр. Водночас Росія, на його думку, була б готова запропонувати США можливість спільної роботи в галузі рідкоземельних металів. Зокрема, РФ начебто готова була б постачати 2 млн тонн алюмінію на ринок у США, це б "стабілізувало ціни".

Крім того, Росія і США могли б запустити спільні проєкти з видобутку алюмінію, наприклад, у Красноярському краї. Лідер Кремля заявив і про готовність запросити іноземних партнерів на тимчасово окуповані Росією території, там за його словами "теж є певні запаси".

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