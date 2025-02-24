Путин якобы готов сотрудничать с партнерами в отношении недр на оккупированных территориях

Лидер Кремля Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с иностранными партнерами в сфере редкоземельных металлов на временно оккупированных украинских территориях.

Источник: Путин в интервью после совещания по редкоземельным металлам, его слова транслируют российские СМИ ТАСС и "Смотри"

Детали: Путин заявил, что считает хорошей идеей предложение президента США Дональда Трампа сократить на 50% оборонные бюджеты США и России, а Китай "мог бы потом присоединиться".

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Также Путин заявил, что Россию не касается соглашение между Украиной и США по недрам. В то же время, Россия, по его мнению, была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. В частности, РФ якобы готова была бы поставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США, это бы "стабилизировало цены".

Также Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например, в Красноярском крае. Лидер Кремля заявил и о готовности пригласить иностранных партнеров на временно оккупированные Россией территории, там по его словам "тоже есть определенные запасы".

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