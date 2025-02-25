В Совбезе ООН отклонили поправку России в формулировке о войне в Украине
Вторник, 25 февраля 2025, 00:14
Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией поправку к резолюции, которая должна была изменить формулировку относительно войны в Украине.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на трансляцию Генассамблеи ООН
Детали: Кремль стремился избежать прямого упоминания об агрессии, предложив термины "конфликт вокруг Украины" и "конфликт в Украине".
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Однако во время голосования эти изменения не набрали поддержки.
Также были провалены три европейские поправки, вынесенные на рассмотрение.
Что предшествовало: Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля, к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, приняла внесенную США резолюцию с поправками, которые, в частности, содержат призыв к восстановлению территориальной целостности Украины.
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Предыстория:
- Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля, к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, приняла внесенную США резолюцию с поправками, которые, в частности, содержат призыв к восстановлению территориальной целостности Украины.
- В первоначальном коротком проекте резолюции США лишь выражалась скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также содержался призыв к "скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".