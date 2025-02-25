В Совбезе ООН отклонили поправку России в формулировке о войне в Украине

Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией поправку к резолюции, которая должна была изменить формулировку относительно войны в Украине.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на трансляцию Генассамблеи ООН

Детали: Кремль стремился избежать прямого упоминания об агрессии, предложив термины "конфликт вокруг Украины" и "конфликт в Украине".

Реклама:

Однако во время голосования эти изменения не набрали поддержки.

Также были провалены три европейские поправки, вынесенные на рассмотрение.

Что предшествовало: Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля, к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, приняла внесенную США резолюцию с поправками, которые, в частности, содержат призыв к восстановлению территориальной целостности Украины.

РЕКЛАМА:

Предыстория: