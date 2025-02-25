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Макрон: Якщо Росія порушить мирну угоду, вона вступить у конфлікт з усіма гарантами

Ольга Глущенко Вівторок, 25 лютого 2025, 01:24
Макрон: Якщо Росія порушить мирну угоду, вона вступить у конфлікт з усіма гарантами
ЕММАНЮЕЛЬ МАКРОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у разі досягнення мирних угод учасники візьмуть на себе зобов'язання, проявлять солідарність і здатність до стримування, а в разі порушення домовленостей Росія зіткнеться з реакцією всіх країн, які брали участь у досягненні цієї угоди.

Джерело: Макрон під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Макрона: "Я провів переговори з усіма нашими союзниками, і кілька європейських і неєвропейських країн готові взяти участь у цих зусиллях.

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Деякі з них продовжують допомагати українській армії, підтримувати її спроможність, бути там на довгострокову перспективу з точки зору кількості солдатів або обладнання".

"І президент (США Дональд Трамп – ред.) в дуже сильних словах сказав "так", і навіть сказав нам, що в дискусіях, які велися з Росією, це було прийнятно в їхніх двосторонніх обмінах".

"Це означає, що існує угода, гарантами якої ми є, і що, якщо Росія порушить її, вона де-факто вступить у конфлікт з усіма тими, хто взяв на себе зобов'язання щодо мирного процесу. І це зміна. Такого ніколи не було в останні роки. Це не те, що ми робили у 2014 році. Тож це і є справжній прорив".

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Що передувало: Макрон під час переговорів з американським візаві Дональдом Трампом порушив питання потенційного розміщення військового контингенту в Україні.

Він також заявив, що кремлівський диктатор Владімір Путін нібито не виступатиме проти європейських миротворців в Україні.

ЗМІ раніше писали, що Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.

Макронросійсько-українська війнапереговори
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