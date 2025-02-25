Макрон: Если Россия нарушит мирное соглашение, она вступит в конфликт со всеми гарантами

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае достижения мирных соглашений участники возьмут на себя обязательства, проявят солидарность и способность к сдерживанию, а в случае нарушения договоренностей Россия столкнется с реакцией всех стран, участвовавших в достижении этого соглашения.

Источник: Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Макрона: "Я провел переговоры со всеми нашими союзниками, и несколько европейских и неевропейских стран готовы принять участие в этих усилиях.

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Некоторые из них продолжают помогать украинской армии, поддерживать ее способность, быть там на долгосрочную перспективу с точки зрения количества солдат или оборудования".

"И президент (США Дональд Трамп – ред.) в очень сильных словах сказал "да", и даже сказал нам, что в дискуссиях, которые велись с Россией, это было приемлемо в их двусторонних обменах".

"Это означает, что существует соглашение, гарантами которого мы являемся, и что, если Россия нарушит его, она де-факто вступит в конфликт со всеми теми, кто взял на себя обязательства по мирному процессу. И это изменение. Такого никогда не было в последние годы. Это не то, что мы делали в 2014 году. Поэтому это и есть настоящий прорыв".

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Что предшествовало: Макрон во время переговоров с американским визави Дональдом Трампом поднял вопрос потенциального размещения военного контингента в Украине.

Он также заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы не будет выступать против европейских миротворцев в Украине.

СМИ ранее писали, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.