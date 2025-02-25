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Для Росії та України настав час зробити важкий вибір і припинити бойові дії – США в ООН

Ольга Глущенко Вівторок, 25 лютого 2025, 02:56
Для Росії та України настав час зробити важкий вибір і припинити бойові дії – США в ООН
Дороті Ші, скриншот

Штати в ООН закликали Росію та Україну "зробити важкий вибір" і припинити бойові дії, додавши, що "досягти угоди буде складно".

Джерело: Повірена у справах постійного представника США при ООН Дороті Ші на засіданні Радбезу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ші: "Ми усвідомлюємо, що досягти угоди буде складно, але для Росії й України настав час зробити важкий вибір і припинити бойові дії".

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Деталі: Вона нагадала заяви президента США Дональда Трампа про необхідність досягти міцного миру.

У цьому контексті Ші зауважила, що Сполучені Штати підтримували тісний контакт з українськими колегами впродовж війни, назвавши її "конфліктом".

Пряма мова Ші: "Минулого тижня ми також розпочали прямий діалог з Росією. І як заявив держсекретар Рубіо після переговорів у Ер-Ріяді, Сполучені Штати й Росія зобов’язалися вести переговори щодо припинення конфлікту".

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Деталі: Вона зауважила, що перемир’я має бути "довготривалим та прийнятним для всіх залучених сторін".

Нагадаємо: Трамп висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".

Рада Безпеки ООН відхилила внесену Росією поправку до резолюції, яка мала змінити формулювання щодо війни в Україні, проте в документі РФ не названа агресором.

СШАООНросійсько-українська війна
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