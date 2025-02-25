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Для России и Украины пришло время сделать трудный выбор и прекратить боевые действия – США в ООН

Ольга ГлущенкоВторник, 25 февраля 2025, 02:56
Для России и Украины пришло время сделать трудный выбор и прекратить боевые действия – США в ООН
Дороти Ши, скриншот

Штаты в ООН призвали Россию и Украину "сделать трудный выбор" и прекратить боевые действия, добавив, что "достичь соглашения будет сложно".

Источник: Поверенная в делах постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседании Совбеза, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ши: "Мы осознаем, что достичь соглашения будет сложно, но для России и Украины пришло время сделать трудный выбор и прекратить боевые действия".

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Детали: Она напомнила заявления президента США Дональда Трампа о необходимости достичь прочного мира.

В этом контексте Ши отметила, что Соединенные Штаты поддерживали тесный контакт с украинскими коллегами в течение войны, назвав ее "конфликтом".

Прямая речь Ши: "На прошлой неделе мы также начали прямой диалог с Россией. И как заявил госсекретарь Рубио после переговоров в Эр-Рияде, Соединенные Штаты и Россия обязались вести переговоры о прекращении конфликта".

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Детали: Она отметила, что перемирие должно быть "долговременным и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

Напомним: Трамп выразил надежду, что полномасштабное российское вторжение России в Украину может завершиться "за считанные недели".

Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией поправку к резолюции, которая должна была изменить формулировку относительно войны в Украине, однако в документе РФ не названа агрессором.

СШАООНроссийско-украинская война
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