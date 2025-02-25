Путін і росіяни не хочуть закінчувати війну в Україні – ISW

За даними фахівців Інституту вивчення війни (ISW), правитель Росії Володимир Путін не має наміру закінчувати війну в Україні, і це впливає на росіян, які схиляються на бік Кремля щодо продовження війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Риторика Кремля про відносно швидкі темпи російського просування на полі бою в останні місяці та постійні офіційні заяви про необхідність "денацифікації", "демілітаризації" та проголошення нейтралітету України – початкові цілі війни, заявлені правителем РФ Володимиром Путіним – ймовірно, впливають на все більше росіян, які відмовляються від виведення військ, вважаючи, що Росія може досягти цих цілей шляхом продовження бойових дій".

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Деталі: Тривала війна Росії в Україні, однак, зазначають аналітики, напружує російську економіку, в тому числі через зростання інфляції, витрачання суверенного фонду Росії та загострення існуючого дефіциту робочої сили.

На думку експертів, Росія, ймовірно, зіткнеться з низкою матеріальних, людських та економічних проблем через 12-18 місяців, якщо українські війська продовжуватимуть завдавати шкоди російській армії на полі бою з нинішньою швидкістю, що, ймовірно, збільшить економічний тягар, який відчуватиме російське населення в майбутньому.

Дослівно: "Путін наразі залишається відданим продовженню війни в Україні, незважаючи на зростаючий внутрішній політичний та економічний тиск, і не демонструє жодних ознак того, що він переосмислює свою рішучість примусити Україну до капітуляції".

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"Путін та інші кремлівські чиновники не відмовилися від своїх початкових цілей війни в Україні і продовжують посилатися на них, а також на заборону Україні приєднуватися до будь-яких блоків безпеки в майбутньому, незважаючи на те, що Росія не змогла перемогти Україну у військовому плані за останні три роки".

Деталі: Експерти припускають, що Путіна, схоже, не зупиняє ідея подальшого затягування війни, незважаючи на значні і, ймовірно, непідйомні втрати особового складу і техніки за останні три роки.

І додають, що нещодавні заяви Путіна, в яких він відкидає можливість укладення мирної угоди з Україною, свідчать про його бажання затягнути війну.

Дослівно: "Путін продовжує давати зрозуміти російським військовим і суспільству, що він не припинить війну до повної капітуляції України і що він не зацікавлений у мирній угоді, яка вимагатиме від Росії поступитися своїми давніми цілями війни, незважаючи на його зусилля продемонструвати західним лідерам свою зацікавленість у мирних переговорах".

Деталі: Офіційні представники Кремля також відкинули можливість припинення вогню на будь-яких умовах, окрім повної капітуляції України та Заходу 24 лютого, ще раз підкресливши небажання Росії йти на компроміси під час майбутніх мирних переговорів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 24 лютого під час пресконференції в Туреччині, що Росія припинить військові дії в Україні лише тоді, коли мирні переговори приведуть до "міцного, стабільного результату, який влаштує Росію" і враховуватиме "реалії" поля бою.

Лавров зазначив, що будь-яка мирна угода має включати положення про заборону вступу України до НАТО в майбутньому.

Російський державний телеканал підсумував заяви Лаврова таким чином: "Росія припинить бойові дії лише тоді, коли переговори завершаться з таким результатом, який влаштує Росію".

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков і речник Кремля Дмитро Пєсков зробили схожі заяви, наголосивши, що Росія не погодиться на припинення вогню, яке не усуває "першопричин" війни.

Крім того, російські офіційні особи продовжують представляти вимогу Росії до українських сил вивести війська з територій, які наразі контролюються українськими силами на сході та півдні України, як "компроміс".

Ключові висновки ISW за 24 лютого: