Путин и россияне не хотят заканчивать войну в Украине – ISW

По данным специалистов Института изучения войны (ISW), правитель России Владимир Путин не намерен заканчивать войну в Украине, и это влияет на россиян, склоняющихся на сторону Кремля по продолжению войны.

Источник: ISW

Дословно: "Риторика Кремля об относительно быстрых темпах российского продвижения на поле боя в последние месяцы и постоянные официальные заявления о необходимости "денатификации", "демилитаризации" и провозглашения нейтралитета Украины - начальные цели войны, заявленные правителем РФ Владимиром Путиным – вероятно, влияют на все больше и больше. ние боевых действий".

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Детали: Продолжающаяся война России в Украине, однако, отмечают аналитики, напрягает российскую экономику, в том числе из-за роста инфляции, расходования суверенного фонда России и обострения существующего дефицита рабочей силы.

По мнению экспертов, Россия, вероятно, столкнется с рядом материальных, человеческих и экономических проблем через 12-18 месяцев, если украинские войска будут продолжать наносить ущерб российской армии на поле боя с нынешней скоростью, что, вероятно, увеличит экономическое бремя, которое будет испытывать российское население в будущем.

Дословно: "Путин остается преданным продолжению войны в Украине, несмотря на растущее внутреннее политическое и экономическое давление, и не демонстрирует никаких признаков того, что он переосмысливает свою решимость принудить Украину к капитуляции".

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"Путин и другие кремлевские чиновники не отказались от своих начальных целей войны в Украине и продолжают ссылаться на них, а также запрет Украины присоединяться к любым блокам безопасности в будущем, несмотря на то, что Россия не смогла победить Украину в военном плане за последние три года".

Детали: Эксперты предполагают, что Путина, похоже, не останавливает идея дальнейшего затягивания войны, несмотря на значительные и, вероятно, неподъемные потери личного состава и техники за последние три года.

И добавляют, что недавние заявления Путина, в которых он исключает возможность заключения мирного соглашения с Украиной, свидетельствуют о его желании затянуть войну.

Дословно: "Путин продолжает давать понять российским военным и обществу, что он не прекратит войну до полной капитуляции Украины и что он не заинтересован в мирном соглашении, которое потребует от России уступить свои давние цели войны, несмотря на его усилия продемонстрировать западным лидерам свою заинтересованность в мирных".

Детали: Официальные представители Кремля также исключили возможность прекращения огня на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины и Запада 24 февраля, еще раз подчеркнув нежелание России идти на компромиссы во время предстоящих мирных переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 февраля во время пресс-конференции в Турции, что Россия прекратит военные действия в Украине только тогда, когда мирные переговоры приведут к "крепкому, стабильному результату, который устроит Россию" и будет учитывать "реалии" поля боя.

Лавров отметил, что любое мирное соглашение должно включать положения о запрете вступления Украины в НАТО в будущем.

Российский государственный телеканал подытожил заявления Лаврова следующим образом: "Россия прекратит боевые действия только тогда, когда переговоры завершатся с таким результатом, который устроит Россию".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и спикер Кремля Дмитрий Песков сделали схожие заявления, подчеркнув, что Россия не согласится на прекращение огня, которое не устраняет "первопричин" войны.

Кроме того, российские официальные лица продолжают представлять требование России к украинским силам вывести войска с территорий, контролируемых украинскими силами на востоке и юге Украины, как "компромисс".

Ключевые выводы ISW за 24 февраля: