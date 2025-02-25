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Путин и россияне не хотят заканчивать войну в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 25 февраля 2025, 06:48
Путин и россияне не хотят заканчивать войну в Украине – ISW
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По данным специалистов Института изучения войны (ISW), правитель России Владимир Путин не намерен заканчивать войну в Украине, и это влияет на россиян, склоняющихся на сторону Кремля по продолжению войны.

Источник: ISW

Дословно: "Риторика Кремля об относительно быстрых темпах российского продвижения на поле боя в последние месяцы и постоянные официальные заявления о необходимости "денатификации", "демилитаризации" и провозглашения нейтралитета Украины - начальные цели войны, заявленные правителем РФ Владимиром Путиным – вероятно, влияют на все больше и больше. ние боевых действий".

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Детали: Продолжающаяся война России в Украине, однако, отмечают аналитики, напрягает российскую экономику, в том числе из-за роста инфляции, расходования суверенного фонда России и обострения существующего дефицита рабочей силы.

По мнению экспертов, Россия, вероятно, столкнется с рядом материальных, человеческих и экономических проблем через 12-18 месяцев, если украинские войска будут продолжать наносить ущерб российской армии на поле боя с нынешней скоростью, что, вероятно, увеличит экономическое бремя, которое будет испытывать российское население в будущем.

Дословно: "Путин остается преданным продолжению войны в Украине, несмотря на растущее внутреннее политическое и экономическое давление, и не демонстрирует никаких признаков того, что он переосмысливает свою решимость принудить Украину к капитуляции".

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"Путин и другие кремлевские чиновники не отказались от своих начальных целей войны в Украине и продолжают ссылаться на них, а также запрет Украины присоединяться к любым блокам безопасности в будущем, несмотря на то, что Россия не смогла победить Украину в военном плане за последние три года".

Детали: Эксперты предполагают, что Путина, похоже, не останавливает идея дальнейшего затягивания войны, несмотря на значительные и, вероятно, неподъемные потери личного состава и техники за последние три года.

И добавляют, что недавние заявления Путина, в которых он исключает возможность заключения мирного соглашения с Украиной, свидетельствуют о его желании затянуть войну.

Дословно: "Путин продолжает давать понять российским военным и обществу, что он не прекратит войну до полной капитуляции Украины и что он не заинтересован в мирном соглашении, которое потребует от России уступить свои давние цели войны, несмотря на его усилия продемонстрировать западным лидерам свою заинтересованность в мирных".

Детали: Официальные представители Кремля также исключили возможность прекращения огня на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины и Запада 24 февраля, еще раз подчеркнув нежелание России идти на компромиссы во время предстоящих мирных переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 февраля во время пресс-конференции в Турции, что Россия прекратит военные действия в Украине только тогда, когда мирные переговоры приведут к "крепкому, стабильному результату, который устроит Россию" и будет учитывать "реалии" поля боя.

Лавров отметил, что любое мирное соглашение должно включать положения о запрете вступления Украины в НАТО в будущем.

Российский государственный телеканал подытожил заявления Лаврова следующим образом: "Россия прекратит боевые действия только тогда, когда переговоры завершатся с таким результатом, который устроит Россию".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и спикер Кремля Дмитрий Песков сделали схожие заявления, подчеркнув, что Россия не согласится на прекращение огня, которое не устраняет "первопричин" войны.

Кроме того, российские официальные лица продолжают представлять требование России к украинским силам вывести войска с территорий, контролируемых украинскими силами на востоке и юге Украины, как "компромисс".

Ключевые выводы ISW за 24 февраля:

  • Путин отдал приказ о неспровоцированном полномасштабном вторжении в Украину три года назад, 24 февраля 2022 года. Украина не потерпела поражения и не была разрушена, но остается устойчивой и инновационной перед лицом этой неоправданной российской агрессии.
  • За последние три года, прошедшие с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, Россия понесла неприемлемые потери в живой силе и технике.
  • Генеральная Ассамблея ООН приняла 24 февраля резолюцию, поддержанную Украиной и Европой, в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину, в которой признала Россию агрессором в этой войне, призвала к справедливому миру в Украине и поддержала суверенитет и территориальную целостность.
  • Недавние опросы показывают, что россияне все больше поддерживают продолжение войны в Украине до полной капитуляции Украины, но в то же время начинают ощущать экономические последствия трех лет российской войны, что ставит под вопрос способность Путина продолжать балансировать между "маслом и оружием" в своей стране в средне- и долгосрочной перспективе.
  • Путин остается преданным продолжению войны в Украине, несмотря на растущее внутреннее политическое и экономическое давление, и не демонстрирует никаких признаков того, что он переосмысливает свою решимость принудить Украину к капитуляции.
  • Официальные представители Кремля официально исключили возможность прекращения огня на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины и Запада 24 февраля, еще раз подчеркнув нежелание России идти на компромиссы во время предстоящих мирных переговоров.
  • Европейские лидеры объявили о новых пакетах помощи во время своего визита в Киев 24 февраля по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
  • Российские войска продвинулись в Курской области и близ Временного Яра, Покровска и Великой Новоселки.
  • Кремль продолжает использовать мусульманские религиозные и культурные структуры в России для вербовки военнослужащих.

ISWроссийско-украинская война
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