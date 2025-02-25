Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни атакували Житомирщину: троє постраждалих, зруйновано будинок

Ірина БалачукВівторок, 25 лютого 2025, 10:58
Росіяни атакували Житомирщину: троє постраждалих, зруйновано будинок
Фото ДСНС

Троє людей, серед яких двоє дітей, постраждали, а також зруйновано житловий будинок і господарчу споруду внаслідок російської атаки у Житомирській області.

Джерело: ДСНС та голова ОВА Віталій Бунечко в Telegram

Пряма мова очільника області: "Під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню".

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Внаслідок російської атаки постраждала жінка, а також двоє дітей – 4 та 7 років, які отримали гостру реакцію на стрес.

 
Фото ДСНС

"Вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога", – повідомили в ДСНС. 

 
Фото ДСНС

На місці події продовжують працювати рятувальники.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Вранці 25 лютого Повітряні сили повідомили, що 4 російських бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс Саратовської області РФ. Зокрема, повідомлялося, що ракети летять курсом на Житомир. 

Житомирщинапожежавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Єврокомісії заявили, що ЄС не пропонував Україні нову угоду щодо критичних матеріалів
Україні потрібно 524 мільярди доларів на відновлення та реконструкцію
Порошенко: "ЄС" не ставить під сумнів легітимність Зеленського і призупиняє блокування Ради
Російська атака 25 лютого: ППО знищила 6 із 7 ворожих ракет і 133 дрони з 213
Рада з другої спроби прийняла заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню
Підозрювана в незаконному збагаченні нардепка "Слуги народу" позбулася мандата
Усі новини...
Житомирщина
В поліції розповіли, як львів’янин, якого забрав ТЦК, міг опинитись з травмами на трасі
На Житомирщині відкрили збудовані коштом Естонії будинки для прийомних родин-переселенців
Уламки російських дронів попадали у кількох областях: на Житомирщині пошкоджена АЗС і поранена людина
Останні новини
15:13
"Укренерго" закликало бізнес під'єднати до енергосистеми власні енергоустановки
14:54
Тайвань перехопив китайське судно, що перерізало підводний кабель
14:54
Макрон закликав Трампа вести торговельну війну з Китаєм, а не з Європою
14:52
Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
14:51
Міноборони створило підприємство "Цифрова Армія": чим займатиметься
14:50
Повернення Григорчука та диво-гол Ваната: підсумки туру чемпіонату України з футболу
14:48
колонкаЗаступник командира "Азову" Паламар: Україні потрібен загальний військовий обов'язок
14:44
Військовим дозволили використовувати високошвидкісні FPV-дрони "Відьмак" – Міноборони
14:35
Німеччина обговорює створення фонду на 200 млрд євро для підтримки армії і України – ЗМІ
14:33
Перші компанії працевлаштують жінок, навчених "чоловічим" професіям
Усі новини...
Реклама:
Реклама: