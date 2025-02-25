Росіяни атакували Житомирщину: троє постраждалих, зруйновано будинок
Вівторок, 25 лютого 2025, 10:58
Троє людей, серед яких двоє дітей, постраждали, а також зруйновано житловий будинок і господарчу споруду внаслідок російської атаки у Житомирській області.
Джерело: ДСНС та голова ОВА Віталій Бунечко в Telegram
Пряма мова очільника області: "Під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню".
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Деталі: Внаслідок російської атаки постраждала жінка, а також двоє дітей – 4 та 7 років, які отримали гостру реакцію на стрес.
"Вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога", – повідомили в ДСНС.
На місці події продовжують працювати рятувальники.
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Передісторія:
- Вранці 25 лютого Повітряні сили повідомили, що 4 російських бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс Саратовської області РФ. Зокрема, повідомлялося, що ракети летять курсом на Житомир.