Россияне атаковали Житомирскую область: трое пострадавших, разрушен дом
Вторник, 25 февраля 2025, 10:58
Три человека, среди которых двое детей, пострадали, а также разрушен жилой дом и хозяйственная постройка в результате российской атаки в Житомирской области.
Источник: ГСЧС и глава ОВА Виталий Бунечко в Telegram
Прямая речь главы области: "Во время массированной атаки с воздуха обломками было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня".
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Детали: В результате российской атаки пострадала женщина, а также двое детей – 4 и 7 лет, которые получили острую реакцию на стресс.
"Они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь", – сообщили в ГСЧС.
На месте события продолжают работать спасатели.
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Предыстория:
- Утром 25 февраля Воздушные силы сообщили, что 4 российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс Саратовской области РФ. В частности, сообщалось, что ракеты летят курсом на Житомир.