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Росіяни дроном влучили у цивільне авто на Харківщині, загинув чоловік

Олександр ШумілінВівторок, 25 лютого 2025, 19:09
Росіяни дроном влучили у цивільне авто на Харківщині, загинув чоловік
скриншот DeepState

Росіяни завдали удару по автівці у селищі в Харківській області, в результаті чого загинув цивільний.  

Джерело: повідомлення Харківської ОВА, Харківської обласної прокуратури

Дослівно: "Ворог із застосуванням РСЗВ обстріляв селище Білий Колодязь Чугуївського району.

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Один із боєприпасів влучив в цивільне авто. Від отриманих травм загинув один чоловік. Ще один дістав поранень".

Деталі: Пізніше в обласній прокуратурі повідомили, що "у селищі Білий Колодязь Чугуївського району вдень 25 лютого ворожий FPV-дрон поцілив у цивільне авто". 

Внаслідок влучання загинув 62-річний водій. 53-річний пасажир отримав множинні поранення, його госпіталізували до лікарні.

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Передісторія:

  • Раніше у вівторок росіяни влучили двома керованими авіабомбами по селу Золочів у Харківській області. Внаслідок обстрілу травм зазнали дві жінки, пошкоджені житлові будинки.

війнаХарківська область
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