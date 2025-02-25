Росіяни дроном влучили у цивільне авто на Харківщині, загинув чоловік
Вівторок, 25 лютого 2025, 19:09
Росіяни завдали удару по автівці у селищі в Харківській області, в результаті чого загинув цивільний.
Джерело: повідомлення Харківської ОВА, Харківської обласної прокуратури
Дослівно: "Ворог із застосуванням РСЗВ обстріляв селище Білий Колодязь Чугуївського району.
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Один із боєприпасів влучив в цивільне авто. Від отриманих травм загинув один чоловік. Ще один дістав поранень".
Деталі: Пізніше в обласній прокуратурі повідомили, що "у селищі Білий Колодязь Чугуївського району вдень 25 лютого ворожий FPV-дрон поцілив у цивільне авто".
Внаслідок влучання загинув 62-річний водій. 53-річний пасажир отримав множинні поранення, його госпіталізували до лікарні.
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Передісторія:
- Раніше у вівторок росіяни влучили двома керованими авіабомбами по селу Золочів у Харківській області. Внаслідок обстрілу травм зазнали дві жінки, пошкоджені житлові будинки.