Росіяни дроном влучили у цивільне авто на Харківщині, загинув чоловік

Росіяни завдали удару по автівці у селищі в Харківській області, в результаті чого загинув цивільний.

Джерело: повідомлення Харківської ОВА, Харківської обласної прокуратури

Дослівно: "Ворог із застосуванням РСЗВ обстріляв селище Білий Колодязь Чугуївського району.

Реклама:

Один із боєприпасів влучив в цивільне авто. Від отриманих травм загинув один чоловік. Ще один дістав поранень".

Деталі: Пізніше в обласній прокуратурі повідомили, що "у селищі Білий Колодязь Чугуївського району вдень 25 лютого ворожий FPV-дрон поцілив у цивільне авто".

Внаслідок влучання загинув 62-річний водій. 53-річний пасажир отримав множинні поранення, його госпіталізували до лікарні.

РЕКЛАМА:

Передісторія: