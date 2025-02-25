РФ вчергове вдарила КАБами по Харківщині: поранені дві жінки
Росіяни влучили двома керованими авіабомбами по селу Золочів у Харківській області, внаслідок обстрілу травм зазнали дві жінки, пошкоджені житлові будинки.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова: "О 12:30 російська авіація завдала пʼять ударів КАБами по Золочівській громаді. Два влучання – в селищі Золочів.
Перший КАБ вдарив у гаражі, пошкоджені два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, електропідстанція".
Деталі: В обласній військовій адміністрації повідомили, що дві жінки віком 78 та 48 років отримали поранення уламками скла та зазнали гострої реакції на стрес.
Крім того, знищено один і пошкоджено три цивільні автомобілі.
Ще по одному КАБу прилетіло в села Рідне, Уди та Миронівка Золочівської громади. В ОВА зазначили, що там обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Нагадаємо:
- 18 лютого росіяни вдарили керованою авіабомбою по Золочеву, що на Харківщині: пошкодили адміністративні та житлові будівлі, зруйнували приміщення соціального захисту населення.
- 21 лютого РФ завдала удару КАБом по Золочеву у Харківській області, внаслідок чого травмовано четверо людей та пошкоджені будинки.