Россияне дроном попали в гражданское авто на Харьковщине, погиб мужчина
Вторник, 25 февраля 2025, 19:09
Россияне нанесли удар по машине в поселке в Харьковской области, в результате чего погиб гражданский.
Источник: сообщение Харьковской ОГА, Харьковской обласной прокуратуры
Дословно: "Враг с применением РСЗО обстрелял поселок Белый Колодец Чугуевского района.
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Один из боеприпасов попал в гражданское авто. От полученных травм погиб один человек. Еще один получил ранения".
Детали: Позже в областной прокуратуре сообщили, что "в поселке Белый Колодец Чугуевского района днем 25 февраля вражеский FPV-дрон попал в гражданское авто".
В результате попадания погиб 62-летний водитель. 53-летний пассажир получил множественные ранения, его госпитализировали в больницу.
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Предыстория:
- Ранее во вторник россияне попали двумя управляемыми авиабомбами по селу Золочев в Харьковской области. В результате обстрела травмы получили две женщины, повреждены жилые дома.