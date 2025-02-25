У селі на Херсонщині в зруйнованій окупантами оселі знайшли тіло загиблої жінки
Вівторок, 25 лютого 2025, 18:19
У селі на Херсонщині в зруйнованій внаслідок російського обстрілу оселі знайшли тіло загиблої літньої жінки.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Дослівно: "У селі Милове в одній з осель, знищеній російським ударом, рятувальники виявили тіло загиблої літньої жінки.
Реклама:
84-річна місцева жителька дістала поранення, несумісні з життям, через учорашній ворожий обстріл".
Передісторія:
- Росіяни в ніч на 24 лютого обстріляли Дніпровський район Херсона: внаслідок атаки на приватний будинок загинув 72-річний чоловік, рятувальники дістали його тіло з-під завалів.