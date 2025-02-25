У селі на Херсонщині в зруйнованій окупантами оселі знайшли тіло загиблої жінки

У селі на Херсонщині в зруйнованій внаслідок російського обстрілу оселі знайшли тіло загиблої літньої жінки.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Дослівно: "У селі Милове в одній з осель, знищеній російським ударом, рятувальники виявили тіло загиблої літньої жінки.

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84-річна місцева жителька дістала поранення, несумісні з життям, через учорашній ворожий обстріл".

Передісторія: