В селе на Херсонщине в разрушенном оккупантами доме нашли тело погибшей женщины

В селе на Херсонщине в разрушенном в результате российского обстрела доме нашли тело погибшей пожилой женщины.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "В селе Миловое в одном из домов, уничтоженном российским ударом, спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины.

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84-летняя местная жительница получила ранения, несовместимые с жизнью, из-за вчерашнего вражеского обстрела".

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