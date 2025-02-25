В селе на Херсонщине в разрушенном оккупантами доме нашли тело погибшей женщины
Вторник, 25 февраля 2025, 18:19
В селе на Херсонщине в разрушенном в результате российского обстрела доме нашли тело погибшей пожилой женщины.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "В селе Миловое в одном из домов, уничтоженном российским ударом, спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины.
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84-летняя местная жительница получила ранения, несовместимые с жизнью, из-за вчерашнего вражеского обстрела".
Предыстория:
- Россияне в ночь на 24 февраля обстреляли Днепровский район Херсона: в результате атаки на частный дом погиб 72-летний мужчина, спасатели достали его тело из-под завалов.