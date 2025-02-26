DeepState: Російські війська активізувалися в районі Великої Новосілки на Донеччині
Російські війська посилили наступальні дії в районі Великої Новосілки на Донеччині. За останній тиждень вони мали щоденне просування на північ і продовжують тиск у напрямку Скудного та Бурлацького.
Джерело: DeepState
Дослівно: "За останній тиждень росіяни, щодня мали просування на північ від Великої Новосілки. Після захоплення селища російські війська почали здійснювати накопичення своїх ресурсів, перегруповуватися і зараз відновили свою активність".
Деталі: За інформацією аналітиків, найбільший тиск російські окупаційні війська здійснюють в напрямку Скудного та Бурлацького. За цей час противник повністю окупував населений пункт Новий Комар і зайняв значну частину Новоочеруватого. Російські підрозділи наблизилися майже впритул до Бурлацького, використовуючи лісосмуги для просування, і продовжують атакувати.
Головною ціллю росіян на цьому напрямку в DeepState називають населений пункт Комар, оскільки через нього проходить стратегічно важлива дорога до Багатиря, яка забезпечує логістику для Сил оборони України в районі Андріївки. Російські війська намагаються прорватися до цієї зони через Роздольне, проте поки без успіху.
Передісторія:
- У своєму звіті за 26 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російське Міноборони приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки, що може свідчити про те, що РФ в такий спосіб хоче сформувати у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою і послабити міжнародну підтримку України. Крім того, захоплення населеного пункту і передислокація ворожих підрозділів вкаже про напрямки наступу РФ навесні та влітку.