DeepState: Російські війська активізувалися в районі Великої Новосілки на Донеччині

Російські війська посилили наступальні дії в районі Великої Новосілки на Донеччині. За останній тиждень вони мали щоденне просування на північ і продовжують тиск у напрямку Скудного та Бурлацького.

Джерело: DeepState

Дослівно: "За останній тиждень росіяни, щодня мали просування на північ від Великої Новосілки. Після захоплення селища російські війська почали здійснювати накопичення своїх ресурсів, перегруповуватися і зараз відновили свою активність".

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Деталі: За інформацією аналітиків, найбільший тиск російські окупаційні війська здійснюють в напрямку Скудного та Бурлацького. За цей час противник повністю окупував населений пункт Новий Комар і зайняв значну частину Новоочеруватого. Російські підрозділи наблизилися майже впритул до Бурлацького, використовуючи лісосмуги для просування, і продовжують атакувати.

Головною ціллю росіян на цьому напрямку в DeepState називають населений пункт Комар, оскільки через нього проходить стратегічно важлива дорога до Багатиря, яка забезпечує логістику для Сил оборони України в районі Андріївки. Російські війська намагаються прорватися до цієї зони через Роздольне, проте поки без успіху.

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