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DeepState: Російські війська активізувалися в районі Великої Новосілки на Донеччині

Іван Д'яконовСереда, 26 лютого 2025, 03:43
DeepState: Російські війська активізувалися в районі Великої Новосілки на Донеччині
Мапа: DeepState

Російські війська посилили наступальні дії в районі Великої Новосілки на Донеччині. За останній тиждень вони мали щоденне просування на північ і продовжують тиск у напрямку Скудного та Бурлацького.

Джерело: DeepState

Дослівно: "За останній тиждень росіяни, щодня мали просування на північ від Великої Новосілки. Після захоплення селища російські війська почали здійснювати накопичення своїх ресурсів, перегруповуватися і зараз відновили свою активність". 

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Деталі: За інформацією аналітиків, найбільший тиск російські окупаційні війська здійснюють в напрямку Скудного та Бурлацького. За цей час противник повністю окупував населений пункт Новий Комар і зайняв значну частину Новоочеруватого. Російські підрозділи наблизилися майже впритул до Бурлацького, використовуючи лісосмуги для просування, і продовжують атакувати.

Головною ціллю росіян на цьому напрямку в DeepState називають населений пункт Комар, оскільки через нього проходить стратегічно важлива дорога до Багатиря, яка забезпечує логістику для Сил оборони України в районі Андріївки. Російські війська намагаються прорватися до цієї зони через Роздольне, проте поки без успіху.

Передісторія:

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  • У своєму звіті за 26 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російське Міноборони приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки, що може свідчити про те, що РФ в такий спосіб хоче сформувати у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою і послабити міжнародну підтримку України. Крім того, захоплення населеного пункту і передислокація ворожих підрозділів вкаже про напрямки наступу РФ навесні та влітку.

Донецька областьросійсько-українська війнавійнаокупація
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