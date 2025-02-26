DeepState: Российские войска активизировались в районе Великой Новоселки в Донецкой области

Российские войска усилили наступательные действия в районе Великой Новоселки в Донецкой области. За последнюю неделю они имели ежедневное продвижение на север и продолжают давление в направлении Скудного и Бурлацкого.

Источник: DeepState

Дословно: "За последнюю неделю россияне ежедневно имели продвижение на север от Великой Новоселки. После захвата поселка российские войска начали осуществлять накопление своих ресурсов, перегруппировываться и сейчас возобновили свою активность".

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Детали: По информации аналитиков, наибольшее давление российские оккупационные войска осуществляют в направлении Скудного и Бурлацкого. За это время противник полностью оккупировал населенный пункт Новый Комар и занял значительную часть Новоочереватого. Российские подразделения приблизились почти вплотную к Бурлацкому, используя лесополосы для продвижения, и продолжают атаковать.

Главной целью россиян на этом направлении в DeepState называют населенный пункт Комар, поскольку через него проходит стратегически важная дорога к Багатиру, которая обеспечивает логистику для Сил обороны Украины в районе Андреевки. Российские войска пытаются прорваться в эту зону через Раздольное, однако пока безуспешно.

Предыстория:

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