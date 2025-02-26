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Атака БПЛА на Київщину: 1 загибла та 2 травмованих

Ірина БалачукСереда, 26 лютого 2025, 07:18
Атака БПЛА на Київщину: 1 загибла та 2 травмованих
Фото ДСНС

Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російської дронової атаки у Бучанському районі Київської області.

Джерело: в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник у Telegram

Пряма мова в.о. очільника області: "Унаслідок нічної ворожої атаки БпЛА на Київщину одна людина загинула та дві травмовано. Тіло загиблої виявили під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі". 

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Фото ДСНС

Деталі: Калашник додав, що пожежу на 200 кв.м. уже ліквідували. 

 
Фото ДСНС

В іншому населеному пункті цього району постраждала дівчина 2005 року народження – її з раною потиличної ділянки голови госпіталізували до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав поранення правої кисті.

 
Фото ДСНС

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир у 4 багатоповерхових житлових будинках, 2 гаражних приміщення, 3 автомобілі знищено та 8 пошкоджено.

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Передісторія: 

Київська областьбезпілотникижертви
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