Атака БПЛА на Київщину: 1 загибла та 2 травмованих
Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російської дронової атаки у Бучанському районі Київської області.
Джерело: в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник у Telegram
Пряма мова в.о. очільника області: "Унаслідок нічної ворожої атаки БпЛА на Київщину одна людина загинула та дві травмовано. Тіло загиблої виявили під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі".
Деталі: Калашник додав, що пожежу на 200 кв.м. уже ліквідували.
В іншому населеному пункті цього району постраждала дівчина 2005 року народження – її з раною потиличної ділянки голови госпіталізували до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав поранення правої кисті.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир у 4 багатоповерхових житлових будинках, 2 гаражних приміщення, 3 автомобілі знищено та 8 пошкоджено.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки в Бучанському районі Київської області дістала поранення 19-річна дівчина, а також загорівся приватний будинок.