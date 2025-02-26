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Атака БПЛА на Киевскую область: 1 погибшая и 2 травмированных

Ирина БалачукСреда, 26 февраля 2025, 07:18
Атака БПЛА на Киевскую область: 1 погибшая и 2 травмированных
Фото ГСЧС

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российской дроновой атаки в Бучанском районе Киевской области.

Источник: и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram

Прямая речь и.о. главы области: "В результате ночной вражеской атаки БпЛА на Киевщину один человек погиб и два травмированы. Тело погибшей обнаружили во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе".

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Фото ГСЧС

Детали: Калашник добавил, что пожар на 200 кв.м. уже ликвидировали. 

 
фото гсчс

В другом населенном пункте этого района пострадала девушка 2005 года рождения – ее с раной затылочной области головы госпитализировали в местную больницу. Мужчина 1981 года рождения получил ранение правой кисти. 

По предварительным данным, в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреж

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фото гсчс

дены 5 частных домов, остекление квартир в 4 многоэтажных жилых домах, 2 гаражных помещения, 3 автомобиля уничтожены и 8 повреждены.

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