Росія атакувала Україну 177-ма дронами: 176 не досягли цілі

Від вечора 25 лютого росіяни атакували Україну 177-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів; 110 дронів вдалося знищити, ще 66 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.



66 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено (без негативних наслідків)".

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Деталі: У Повітряних силах додали, що дрони загарбники запускали з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина", – підсумували у Повітряних силах.

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