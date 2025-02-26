Росія атакувала Україну 177-ма дронами: 176 не досягли цілі
Від вечора 25 лютого росіяни атакували Україну 177-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів; 110 дронів вдалося знищити, ще 66 були локаційно втрачені.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
66 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено (без негативних наслідків)".
Деталі: У Повітряних силах додали, що дрони загарбники запускали з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина", – підсумували у Повітряних силах.
Передісторія:
- На Київщині внаслідок російської дронової атаки одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.