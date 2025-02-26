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Россия атаковала Украину 177-ю дронами: 176 не достигли цели

Ирина БалачукСреда, 26 февраля 2025, 09:15
Россия атаковала Украину 177-ю дронами: 176 не достигли цели
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

С вечера 25 февраля россияне атаковали Украину 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 110 дронов удалось уничтожить, еще 66 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 110-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

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66 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В Воздушных силах добавили, что дроны захватчики запускали с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

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"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина", – подытожили в Воздушных силах.

Предыстория:

Воздушные силы ВСУбеспилотникиПВО
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