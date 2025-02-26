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Українські десантники зачистили від росіян Котлине біля Покровська

Степан ГафткоСереда, 26 лютого 2025, 10:41
Українські десантники зачистили від росіян Котлине біля Покровська
Фото з Facebook 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

Десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади звільнили від росіян та взяли під контроль село Котлине, що на Покровському напрямку.

Джерело: ДШВ ЗСУ в Telegram

Дослівно: "У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом".

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Деталі: Як повідомили у десантно-штурмових військах, населений пункт Котлине є стратегічно важливим на Покровському напрямку, адже його захоплення дало б можливість росіянам вийти на трасу "Покровськ-Дніпро". Саме тому росіяни кинули значні сили для штурму Котлиного. Однак українські десантники разом з іншими підрозділами ЗСУ не дозволили окупантам закріпитися в населеному пункті та взяли його під свій контроль.

російсько-українська війнаДонецька область
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