Українські десантники зачистили від росіян Котлине біля Покровська

Десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади звільнили від росіян та взяли під контроль село Котлине, що на Покровському напрямку.

Джерело: ДШВ ЗСУ в Telegram

Дослівно: "У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом".

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Деталі: Як повідомили у десантно-штурмових військах, населений пункт Котлине є стратегічно важливим на Покровському напрямку, адже його захоплення дало б можливість росіянам вийти на трасу "Покровськ-Дніпро". Саме тому росіяни кинули значні сили для штурму Котлиного. Однак українські десантники разом з іншими підрозділами ЗСУ не дозволили окупантам закріпитися в населеному пункті та взяли його під свій контроль.