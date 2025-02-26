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Украинские десантники зачистили от россиян Котлино возле Покровска

Степан ГафткоСреда, 26 февраля 2025, 10:41
Украинские десантники зачистили от россиян Котлино возле Покровска
Фото с Facebook 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады

Десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады освободили от россиян и взяли под контроль село Котлино, что на Покровском направлении.

Источник: ДШВ ВСУ в Telegram

Дослявно: "В ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили населенный пункт Котлино, что под Покровском".

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Детали: Как сообщили в десантно-штурмовых войсках, населенный пункт Котлино является стратегически важным на Покровском направлении, ведь его захват дал бы возможность россиянам выйти на трассу "Покровск-Днепр". Именно поэтому россияне бросили значительные силы для штурма Котлиного. Однако украинские десантники вместе с другими подразделениями ВСУ не позволили оккупантам закрепиться в населенном пункте и взяли его под свой контроль.

российско-украинская войнаДонецкая область
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