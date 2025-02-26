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Зеленський: Припинення вогню без гарантій безпеки для України не буде

Олександр ШумілінСереда, 26 лютого 2025, 16:17
Зеленський: Припинення вогню без гарантій безпеки для України не буде
Фото: Getty Images

Закінчення війни і бойових дій буде можливим лише коли Україна отримає гарантії безпеки, які свідчитимуть, що війна не почнеться знову.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у середу

Пряма мова: "Вся ця угода (щодо копалин – ред.) – про загальні засади і про добру волю створення фонду, який буде наповнюватись 50% від майбутнього. Але так як фактично поки немає реального фонду… то нічого не може наповнюватись. Без наступної угоди воно не буде діяти…

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І для мене це важливо, тому що між першим кроком і другим кроком ми повинні зрозуміти, де ми з США…

Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто припинення вогню – а в України немає гарантій безпеки. Так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона знову не починається".

Передісторія:

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  • Під час спілкування зі ЗМІ у середу Зеленський також повідомив, що поки дату його візиту до Вашингтона ще не визначили.

ЗеленськийСША
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