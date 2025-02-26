Зеленский: Прекращение огня без гарантий безопасности для Украины не будет

Окончание войны и боевых действий будет возможным только когда Украина получит гарантии безопасности, которые будут свидетельствовать, что война не начнется снова.

Источник: президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду

Прямая речь: "Все это соглашение (по ископаемым - ред.) - об общих принципах и о доброй воле создания фонда, который будет наполняться 50% от будущего. Но так как фактически пока нет реального фонда... то ничего не может наполняться. Без следующего соглашения оно не будет действовать...

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И для меня это важно, потому что между первым шагом и вторым шагом мы должны понять, где мы с США...

Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня – а у Украины нет гарантий безопасности. Так оно не будет. Будет только так: окончание войны так, что мы знаем, что завтра она снова не начинается".

Предыстория:

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