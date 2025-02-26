Генштаб уточнив, які цілі в Росії та Криму уразили Сили оборони 26 лютого

Генеральний штаб ЗСУ підтверджує, що в ніч на 26 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території українського Криму.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Деталі: Зазначається, що серед іншого було здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу.

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Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу.

Результати ураження уточнюються.

Дослівно: "Удари по військових та стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть".