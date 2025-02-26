Генштаб уточнил, какие цели в России и Крыму поразили Силы обороны 26 февраля

Генеральный штаб ВСУ подтверждает, что в ночь на 26 февраля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае РФ и на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Источник: Генштаб в соцсетях

Детали: Отмечается, что среди прочего было осуществлено огневое поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача", а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

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Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода.

Результаты поражения уточняются.

Дословно: "Удары по военным и стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться".