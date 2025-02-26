Зеленський: Україна збереже максимальний склад армії за будь-яких обставин
Середа, 26 лютого 2025, 16:46
Президент Володимир Зеленський заявив, що за будь-яких обставин зберігатиме максимальний кількісний склад армії, необхідний Україні для захисту своїх інтересів.
Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами
Пряма мова: "Ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть. Ми віримо в нашу армію. І це буде однією з головних гарантій безпеки. Тому в будь-якому разі я збережу максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів".
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Деталі: Також Зеленський зазначив, що Україна обговорює з партнерами можливість направлення їхніх військ після завершення війни з Росією. За його словами, наразі серед партнерів існують різні погляди щодо кількості військових, які можуть бути відправлені в Україну.
Нагадаємо:
- Під час спілкування зі ЗМІ Зеленський заявив, що закінчення війни і бойових дій буде можливим лише коли Україна отримає гарантії безпеки, які свідчитимуть, що війна не почнеться знову.