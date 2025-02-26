Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зеленський: Україна збереже максимальний склад армії за будь-яких обставин

Анастасія ПроцСереда, 26 лютого 2025, 16:46
Зеленський: Україна збереже максимальний склад армії за будь-яких обставин
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що за будь-яких обставин зберігатиме максимальний кількісний склад армії, необхідний Україні для захисту своїх інтересів.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами

Пряма мова: "Ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть. Ми віримо в нашу армію. І це буде однією з головних гарантій безпеки. Тому в будь-якому разі я збережу максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів".

Реклама:

Деталі: Також Зеленський зазначив, що Україна обговорює з партнерами можливість направлення їхніх військ після завершення війни з Росією. За його словами, наразі серед партнерів існують різні погляди щодо кількості військових, які можуть бути відправлені в Україну.

Нагадаємо: 

  • Під час спілкування зі ЗМІ Зеленський заявив, що закінчення війни і бойових дій буде можливим лише коли Україна отримає гарантії безпеки, які свідчитимуть, що війна не почнеться знову.

Зеленськийармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп каже, що Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра
Кротевич залишає посаду начальника штабу бригади "Азов"
Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа
Зеленський заявив, що в угоді про надра зі США немає положень про "борг" України
фото, оновлено Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 11 людей
ЗМІ: У Штатах скасували зустріч з керівниками дипломатії ЄС
Усі новини...
Лавров: РФ не погодиться на припинення бойових дій в Україні на поточній лінії фронту
Зеленський каже, що дату його візиту до США поки не погодили
Зеленський: Припинення вогню без гарантій безпеки для України не буде
Генштаб уточнив, які цілі в Росії та Криму уразили Сили оборони 26 лютого
Останні новини
19:21
фотоВійська РФ атакували Золочів на Харківщині: є постраждалі
19:17
Зустріч Каллас із Рубіо у США не відбулася "через неспівпадіння графіків" – джерело
19:08
Держборг України перевищив 7 трильйонів гривень
18:55
Росіяни поранили двох людей на Нікопольщині
18:55
Трамп каже, що Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра
18:42
США у СОТ вперше утримались від засудження агресії Росії в Україні – Reuters
18:39
Домагання в ЛНУ: поліція почала перевірку звинувачень щодо викладача факультету журналістики
18:23
Кротевич залишає посаду начальника штабу бригади "Азов"
18:20
На Київщині "Шахед" влучив у дім хірурга і журналістки: загибель подружжя підтвердили колеги
17:58
ЗМІ: спецслужба Бельгії зазнала масштабного зламу з боку китайських хакерів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: